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15:54, 30 апреля 2025Мир

Израиль запросил помощь у Европы в тушении пожаров

Израиль обратилcя за помощью в тушении лесных пожаров к европейским странам
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Ammar Awad / Reuters

Правительство Израиля обратилось за помощью в тушении крупных лесных пожаров под Иерусалимом к ряду европейских стран. Об этом сообщает портал Ynet.

«Израиль направил срочный запрос об оказании международной помощи в тушении пожаров. Запрос был отправлен как минимум в пять стран, включая Кипр, Грецию, Хорватию, Болгарию и Италию», — говорится в сообщении.

Портал также сообщает, что для тушения лесных пожаров задействовано 10 самолетов и 119 пожарных бригад, однако этих сил не хватает для того, чтобы справиться со стихийным бедствием. Отмечается, что лесные пожары вновь вспыхнули в Иерусалимских горах на фоне экстремальной жары в Израиле.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели в России в Забайкальском крае. Тогда в МЧС сообщали, что в регионе зафиксировано 45 лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 190 тысяч гектаров.

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