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11:34, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Известному российскому комику вырезали фурункул без наркоза

Комик Амарян заявил, что в Новокузнецке ему удалили фурункул без наркоза
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Известный российский стендап-комик Гурам Амарян заявил, что в Новокузнецке Кемеровской области ему провели операцию и вырезали фурункул без местного наркоза. Об этом опыте юморист рассказал в шоу «Вписка», выпуск вышел на YouTube.

«У меня начали последние пару лет (...) периодически сильно появляться фурункулы на бедре», — раскрыл комик. По словам Амаряна, однажды воспаление возникло, когда он был в Новокузнецке во время концертного тура. Юморист отметил, что его друг договорился с доктором, чтобы она в срочном порядке удалила ему фурункул.

Во время приема Амарян сказал врачу, что не знает, есть ли у него аллергия на анестетики, из-за чего доктор принялась вырезать воспаление без обезболивания. «Я начинаю орать. (...) Я просто, как сучка, визжал там лежал. Это ужас», — признался комик.

Ранее сообщалось, что Амарян побывал в Лас-Вегасе и раскрыл удививший его факт об этом городе США. В частности, юморист заявил, что его впечатлило наличие игровых автоматов в аэропорту Лас-Вегаса.

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