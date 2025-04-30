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00:36, 30 апреля 2025Культура

Известный российский музыкант получил гражданство Армении

Музыкант Стас Намин сообщил, что получил армянский паспорт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Известный советский и российский музыкант Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) сообщил, что получил гражданство Армении. Его слова приводит Sputnik Армения.

«Я действительно получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению», — рассказал основатель группы «Парк Горького».

Он также поделился, что купил квартиру в стране и сейчас делает в ней ремонт. Музыкант отметил, что, скорее всего, переедет жить в Армению, подчеркнув, что хочет сделать что-нибудь важное для ее культуры.

Ранее Намин назвал Москву лучшим городом для жизни. Он добавил, что у него есть возможность путешествовать по всему миру, при этом домой он возвращается «с кайфом».

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