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02:03, 30 апреля 2025Из жизни

Извращенец несколько месяцев подглядывал за соседкой

Daily Mirror: Шотландец несколько месяцев подглядывал за 65-летней соседкой
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gordon Currie

В Великобритании к 300 часам общественных работ приговорили жителя шотландского округа Перт-энд-Кинросс, который месяцами подглядывал за 65-летней соседкой с помощью скрытой камеры. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жительница города Питлохри обнаружила замаскированный мобильный телефон, прикрепленный к одному из горшков с цветами в своей спальне летом 2023 года. «На экране было видно, что ведется запись. Похоже, она длилась 40 часов и 45 минут», — было сказано во время суда. Всего в телефоне обнаружилось 34 ролика, на которых женщина переодевалась.

Вскоре выяснилось, что скрытую камеру установил в доме ее сосед — 49-летний Эндрю Томас. Извращенца поймали дочь пенсионерки и ее муж. Шотландец проник в жилище соседки, чтобы забрать телефон. Позже он признался, что несколько месяцев записывал, как женщина переодевается.

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Томас также заявил, что разместил скрытую камеру в ее доме, так как испытывал к ней романтическое влечение. Он подружился с пострадавшей, а затем «решил, что их дружба перерастает в нечто большее», сказала его адвокат.

Мужчину не только приговорили к 300 часам общественных работ, но и на пять лет внесли в список лиц, совершивших преступление против половой неприкосновенности. Кроме того, ему запретили вступать в близкие отношения с женщинами, не предупредив социальные службы.

Ранее сообщалось, что в США сотрудницы пожарной части города Эль-Кахон, штат Калифорния, обнаружили в своей раздевалке скрытую камеру. Записывающее устройство было замаскировано под зарядку для мобильного телефона.

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