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09:07, 29 апреля 2025Из жизни

Сотрудницы пожарной части обнаружили скрытые камеры в своих раздевалках

В США сотрудницы пожарной части обнаружили скрытую камеру в своей раздевалке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В США сотрудницы пожарной части города Эль-Кахон, штат Калифорния, обнаружили в своей раздевалке скрытую камеру, замаскированную под зарядку для мобильного телефона. Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune.

Заявление по поводу скрытой камеры подали четыре техника скорой помощи, служащие при Девятой пожарной части города. Одна из них заметила в раздевалке странное зарядное устройство, которое было подключено к розетке у ножки кровати. Женщине показалось странным, что зарядку подключили не к удобной розетке возле тумбочки, а так низко. Она проверила зарядное устройство и обнаружила скрытую камеру.

Сейчас пострадавшие добиваются от города компенсаций. При этом, хотя камеры была обнаружена еще в феврале, расследование на территории пожарной части, по словам истиц, пока не проводилось. Вскоре еще одна камера была найдена в часах в женской комнате отдыха.

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Женщины заявили, что испытали серьезный стресс из-за того, что кто-то подглядывал, как они переодеваются, и были вынуждены обратиться к психологу. «Это было единственное место, где я чувствовала себя по-настоящему в безопасности. (...) Теперь я чувствую себе очень неуютно и не могу нормально отдохнуть. Это постоянный стресс, как будто за мной все время следят», — заявила Белла Мейсон.

Власти пока не обнародовали никаких данных о ходе расследования, ссылаясь на то, что оно еще в процессе.

Ранее в американском штате Нью-Гэмпшир арестовали домовладельца, который четыре года подглядывал за квартиросъемщицей. Выяснилось, что мужчина более четырех лет тайно снимал с помощью скрытой камеры пострадавшую и ее гостей, «когда они были обнажены».

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