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01:04, 30 апреля 2025Ценности

Кендалл Дженнер снялась с голой грудью для модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: FWRD

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде для модного бренда FWRD, креативным директором которого она является. Соответствующее фото появилось на сайте марки.

Так, 29-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черных брюках с широким ремнем и укороченном лонгсливе, сквозь прозрачную ткань которого виднелась ее голая грудь. Кроме того, она позировала перед камерой с минимальным количеством макияжа на лице и распущенными волосами.

Также сестра бизнесвумен Ким Кардашьян продемонстрировала на съемке фигуру в фиолетовом платье, которое состояло из кружевного верха и полупрозрачной длинной юбки.

В январе Кендалл Дженнер также приняла участие в рекламной кампании для спортивного бренда Adanola. Тогда модель позировала перед камерой в ультракоротких шортах, раздвинув ноги в стороны.

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