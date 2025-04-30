Кендалл Дженнер снялась с голой грудью для модного бренда

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в откровенном виде для модного бренда FWRD, креативным директором которого она является. Соответствующее фото появилось на сайте марки.

Так, 29-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в черных брюках с широким ремнем и укороченном лонгсливе, сквозь прозрачную ткань которого виднелась ее голая грудь. Кроме того, она позировала перед камерой с минимальным количеством макияжа на лице и распущенными волосами.

Также сестра бизнесвумен Ким Кардашьян продемонстрировала на съемке фигуру в фиолетовом платье, которое состояло из кружевного верха и полупрозрачной длинной юбки.

В январе Кендалл Дженнер также приняла участие в рекламной кампании для спортивного бренда Adanola. Тогда модель позировала перед камерой в ультракоротких шортах, раздвинув ноги в стороны.