Мирошник заявил о стремлении Киева любым способом сорвать майское перемирие

Киев «любым способом» хочет сорвать диалог на фоне объявленного российским президентом Владимиром Путиным перемирия в дни 80-летия Победы. Об этом в Telegram-канале заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат указал, что за последние сутки 40 мирных жителей в прифронтовых регионах пострадали от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), по меньшей мере двое человек не выжили.

Мирошник подчеркнул, что украинская сторона целенаправленно наносит удары по мирным жителям, назвав данные действия выпадом в ответ на миролюбивое предложение о временном прекращении огня. «Это не пафосные миролюбивые словесные пассажи, которыми сыплет [президент Украины Владимир] Зеленский в угоду американцам — это реальные преступные деяния, совершаемые молча, но демонстрирующие кровожадную сущность и стремление любым способом сорвать диалог и добиться новой эскалации», — написал он.

Ранее Зеленский намекнул на планы Киева нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Он заявил, что РФ должна переживать о продолжающихся боевых действиях и пойти на безусловное и полное прекращение огня.