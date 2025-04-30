Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:03, 30 апреля 2025Наука и техника

Китай заявил о прорыве в создании многоразовой сверхтяжелой ракеты

SpaceNews: Китай заявил о прорыве в создании сверхтяжелой ракеты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Китай изготовил прототипы топливных баков для носителей следующего поколения, назвав это прорывом в ракетостроении. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В публикации рассказывается об удаленном заявлении китайского разработчика China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), посвященном созданию из нержавеющей стали прототипов топливных баков диаметрами 5,0 и 10,6 метра, последний из которых предназначается для будущей многоразовой сверхтяжелой ракеты.

«Успех этого прототипа знаменует собой крупный прорыв в разработке резервуаров из нержавеющей стали сверхбольшого диаметра и представляет собой надежный первый шаг на пути к итеративной разработке конструкций из нержавеющей стали большого диаметра для тяжелых ракет», — говорилось в удаленном заявлении.

Соответствующий бак диаметром 10,6 метра и высотой 9,0 метра является частью программы разработки китайской многоразовой сверхтяжелой ракеты Long March 9, предназначенной для лунных и марсианских миссий. Китайская сторона добавила, что изготовление и проектирование бака происходило с использованием цифровых технологий и потребовало всего два месяца.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

Ранее заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян сообщил, что тайконавты успешно проходят подготовку к высадке на Луну.

В октябре 2024 года Сицян заявил, что целью Китая является высадка человека на Луну в 2030 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о перспективе отношений с Европой

    США обрушили новые санкции на иранскую нефть

    Рой пчел атаковал судью во время футбольного матча

    В Белом доме испугались невозможности урегулировать конфликт на Украине

    В Москве поубавилось малогабаритных квартир

    Уступку Трампа по выборам на Украине объяснили

    Москвичам предложили пожить в шестиметровой квартире

    В ВСУ рассказали о тяжелом положении на покровском направлении

    Французская компания займется захватом космических объектов

    В офисе Зеленского назвали последствие конфликта Индии и Пакистана для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости