Коуча Инну Тлиашинову объявили в розыск

СК: Коуч Тлиашинова объявлена в розыск

Против коуча Инны Тлиашиновой возбудили дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей

Начало событий в новости Против коуча Инны Тлиашиновой возбудили дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей

Коуч Инна Тлиашинова, которая стала фигуранткой дела о неуплате налогов, в настоящее время находится за границей, и она объявлена в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, планируется заочный арест фигурантки, потому что Тлиашинова находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 431 миллион рублей. Расследование против нее ведется по двум статьям 198 УК РФ («Неуплата налогов») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»).

По данным СК, с 2020 по 2022 год Тлиашинова недоплатила в бюджет налоги и штрафы. Основанием для привлечения ее к ответственности стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.