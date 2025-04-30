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10:50, 30 апреля 2025Силовые структуры

Коуча Инну Тлиашинову объявили в розыск

СК: Коуч Тлиашинова объявлена в розыск
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Против коуча Инны Тлиашиновой возбудили дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Коуч Инна Тлиашинова, которая стала фигуранткой дела о неуплате налогов, в настоящее время находится за границей, и она объявлена в розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, планируется заочный арест фигурантки, потому что Тлиашинова находится за пределами России.

Ранее сообщалось, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму 431 миллион рублей. Расследование против нее ведется по двум статьям 198 УК РФ («Неуплата налогов») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»).

По данным СК, с 2020 по 2022 год Тлиашинова недоплатила в бюджет налоги и штрафы. Основанием для привлечения ее к ответственности стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

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