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10:37, 30 апреля 2025Силовые структуры

Против коуча Инны Тлиашиновой возбудили дело о неуплате налогов на 431 миллион рублей

СК возбудил дело против коуча Тлиашиновой за неуплату налогов на 431 млн рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о неуплате налогов против коуча Инны Тлиашиновой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета (СК) по Московской области Ольга Врадий.

Предпринимательнице, занимающейся бизнесом по проведению семинаров и тренингов личностного роста и обогащения, вменяют уклонение от уплаты налогов на сумму 431 миллион рублей. Расследование против нее ведется по двум статьям 198 УК РФ («Неуплата налогов») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»).

По данным СК, с 2020 по 2022 год Тлиашинова недоплатила в бюджет налоги и штрафы. Ее объявили в розыск. Основанием для привлечения ее к ответственности стали материалы Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

29 апреля стало известно, что коуч задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России 460 миллионов рублей. Она живет в Дубае. Следствие намерено добиваться ее заочного ареста.

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