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09:12, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о многомиллионном долге перед налоговой у блогерши Тлиашиновой

Shot: Блогерша Инна Тлиашинова задолжала ФНС 460 миллионов рублей
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У известной блогерши и коуча Инны Тлиашиновой обнаружили многомиллионный долг перед налоговой. Об этом стало известно Shot.

По данным издания, Тлиашинова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) России 460 миллионов рублей. Уточняется, что сейчас 43-летняя блогерша живет в Дубае.

«Тлиашинова с размахом отметила свое 43-летие 19 апреля. Тогда мать четверых детей в разводе пожелала себе еще двух детей и 1 миллиард долларов», — также говорится в публикации.

В январе 2024 года на журналистку «Известий» Наталию Графчикову и оператора издания напали охранники семинара, который в Подмосковье проводила Тлиашинова. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов. Саму блогершу позже допросили по делу в качестве свидетеля.

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