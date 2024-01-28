На журналистов российского СМИ напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Кто она такая и при чем здесь налоги?

«Известия» показали видео нападения на журналистов на семинаре коуча Тлиашиновой

На корреспондента и оператора издания «Известия» напали на семинаре VIP-коуча и блогерши Инны Тлиашиновой. Инцидент произошел в субботу, 27 января, в Химках.

По данным издания, журналистка Наталия Графчикова готовила спецрепортаж по заданию редакции о российской блогосфере. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое Тлиашинова организовала в подмосковном коттедже.

Охранники «выкинули за дверь в одних носках» представителей СМИ

По словам Графчиковой, она и оператор представились журналистами «Известий», у нее в руках был микрофон, они разулись, после чего корреспондент начала снимать семинар на телефон, так как у оператора запотела камера.

В этот момент к ней подбежали охранники и повалили на пол. Еще двое человек напали на оператора. «После Графчикову буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку», — сообщает издание.

Затем уже на улице на Графчикову напал охранник и два помощника коуча. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить. Помощникам Тлиашиновой удалось отобрать телефон у корреспондента. От удара головой ей стало плохо, она просила вызвать полицию и «скорую», но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал. Журналистам все же удалось снять и опубликовать видео конфликта.

Медики подозревают у журналистки сотрясение мозга

Из медицинского заключения из травмпункта, которое позже обнародовало издание, следует, что Графчикова получила множественные ссадины и ушибы рук и ног, гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы.

Также у журналистки диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ). Трудоспособность временно потеряна.

Правоохранители побывали на месте происшествия

Как рассказала Графчикова после посещения следственного отдела, правоохранители побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. Причиной агрессивной реакции на съемочную группу организаторы мероприятия назвали нежелание привлекать к себе лишнее внимание СМИ.

Побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы. Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного Наталия Графчикова журналист «Известий»

По ее словам, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний. По мнению журналистки, если бы они спокойно попросили покинуть помещение и дали обуться, инцидента бы не произошло.

Но они решили, что имеют право избивать журналистов, имеют право хватать за горло, называть разными словами, отбирать технику, портить мои личные вещи, выбрасывать на улицу, пинать ногами, душить. Это, видимо, абсолютно нормально для организаторов фестиваля «Инна Ленд» Наталия Графчикова журналист «Известий»

Ранее у коуча Тлиашиновой уже были проблемы с налоговой

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». На ее YouTube-канал подписаны более 48 тысяч человек, однако последнее видео было загружено туда 9 месяцев назад. 47 тысяч подписчиков насчитывает ее Telegram-канал. На ее страницу в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) подписаны более 74 тысяч пользователей.

Тлиашинова утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.

При этом в мае 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета Тлиашиновой. Ведомство приостановило операции по счетам организации блогерши «Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой». Причиной блокировки счетов стало непредставление налоговой декларации.