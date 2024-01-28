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07:58, 28 января 2024Интернет и СМИ

Названа вероятная причина нападения на журналистку во время семинара VIP-коуча

На журналистку Графчикову могли напасть на семинаре из-за страха перед налоговой

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Вероятной причиной нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову во время семинара блогера и VIP-коуча Инны Тлиашиновой в подмосковных Химках стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой. Об этом издание пишет со ссылкой на пострадавшую.

Посетив следственный отдел, Графчикова узнала, что правоохранители побывали на месте происшествия, однако в дом их не пустили. Причиной агрессивной реакции на съемочную группу организаторы мероприятия назвали нежелание привлекать к себе лишнее внимание СМИ.

«Побоялись, что после нашего сюжета начнут копаться в их доходах, начнут проверять их налогообложение, разные документы. Поэтому они не хотели лишний раз светиться в СМИ. Но получилось от обратного»,— поделилась Графчикова.

По ее словам, организаторы семинара уже успели удалить все материалы с флеш-карты и камер видеонаблюдения на территории дома, а также отказались от дачи показаний.

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О нападении на Графчикову и оператора сообщалось ранее. Женщину в одних носках выгнали на улицу, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку. После этого на улице на Графчикову напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из них начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем начал ее душить. Нападение попало на видео.

Из медицинского заключения следует, что Графчикова получила множественные ссадины и ушибы рук и ног, гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы. Также у нее диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ).

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.

В мае прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета Тлиашиновой, так как она не предоставила налоговую декларацию.

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      Марина Совина
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