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01:11, 28 января 2024Интернет и СМИ

На российских журналистов напали на семинаре VIP-коуча

На журналистов «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой в Подмосковье
Инна Тлиашинова

Инна Тлиашинова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На корреспондента и оператора издания «Известия» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом российское СМИ сообщает в своем Telegram-канале.

По данным издания, журналистка Наталия Графчикова готовила спецрепортаж по заданию редакции о российской блогосфере. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое Тлиашинова организовала в подмосковном коттедже.

По словам Графчиковой, они представились журналистами «Известий», у нее в руках был микрофон, они разулись, и она начала снимать семинар на телефон, поскольку у оператора запотела камера. В этот момент к ней подбежали охранники и повалили на пол. Еще двое человек напали на оператора. «После Графчикову буквально выкинули за дверь в одних носках, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку», — сообщает издание.

После этого уже на улице на корреспондента напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из мужчин начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем вовсе начал ее душить.

В мае прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета блогерши Инны Тлиашиновой, так как она не предоставила налоговую декларацию.

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.

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      Марина Совина
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