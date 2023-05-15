ФНС заблокировала счета еще одной российской блогерши

Super: ФНС заблокировала счета психолога и блогерши Инны Тлиашиновой

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета еще одной российской блогерши — Инны Тлиашиновой. Об этом сообщает Super.

По данным издания, налоговая служба приостановила операции по счетам организации блогерши «Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой».

Отмечается, что причиной блокировки счетов стало непредставление налоговой декларации.

В начале мая глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о начале блокировки счетов блогеров за неуплату налогов. В частности, были заблокированы счета авторов онлайн-курсов и марафонов Елены Блиновской и Валерии Чекалиной, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов.

Перед этим стало известно, что в ФНС появился специальный отдел по проверке всех российских блогеров, зарабатывающих свыше 50 миллионов рублей. Уточнялось, что сотрудники отдела будут отслеживать, сколько денег блогеры отправили на аффилированные счета, и уточнять количество уплаченных налогов.

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.