Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов

Мизулина сообщила, что счета некоторых блогеров начали блокировать за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала блокировать счета блогеров за неуплату налогов, сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

При этом она не уточнила, о ком именно идет речь. «Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», — заявила Мизулина. Она подчеркнула, что на протяжении многих лет деятельности блогеров не уделяли внимание, однако в будущем, по ее мнению, станет известно еще не об одном случае, связанном с неуплатой налогов.

Ранее стало известно о создании в ФНС специального отдела, который будет заниматься проверкой всех российских блогеров, зарабатывающих свыше 50 миллионов рублей. Сотрудники отдела будут отслеживать, сколько денег блогеры отправили на аффилированные счета, а затем уточнять количество уплаченных налогов.