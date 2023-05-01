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21:57, 1 мая 2023Интернет и СМИ

Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов

Мизулина сообщила, что счета некоторых блогеров начали блокировать за неуплату налогов
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала блокировать счета блогеров за неуплату налогов, сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.

При этом она не уточнила, о ком именно идет речь. «Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьезно взялась за блогерское сообщество», — заявила Мизулина. Она подчеркнула, что на протяжении многих лет деятельности блогеров не уделяли внимание, однако в будущем, по ее мнению, станет известно еще не об одном случае, связанном с неуплатой налогов.

Ранее стало известно о создании в ФНС специального отдела, который будет заниматься проверкой всех российских блогеров, зарабатывающих свыше 50 миллионов рублей. Сотрудники отдела будут отслеживать, сколько денег блогеры отправили на аффилированные счета, а затем уточнять количество уплаченных налогов.

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Марина Совина
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