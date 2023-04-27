Стало известно о создании в ФНС отдела по проверке российских блогеров

Baza: в Федеральной налоговой службе создали отдел по проверке блогеров-миллионеров

В Федеральной налоговой службе (ФНС) появился специальный отдел по проверке всех российских блогеров, зарабатывающих свыше 50 миллионов рублей. Об этом в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, российские налоговики создали целевой отдел сравнительно недавно. Их задача — отследить, сколько денег блогеры отправили на аффилированные счета и уточнить количество уплаченных налогов. Источник издания сообщил, что почти никто из российских блогеров не платил налоги, а потому в скором времени могут быть возбуждены новые уголовные дела.

После проверки сотрудниками целевого отдела ФНС 27 апреля на российском погранпереходе была задержана создательница марафона желаний Елена Блиновская, обвиняемая в уходе от уплаты налогов на 918 миллионов рублей.

21 марта следователи возбудили дело в отношении блогера Александры Митрошиной, ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей. 16 марта предъявили обвинение в легализации (отмывании) денежных средств блогерше Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужу Артему Чекалину.