В Следственном комитете России рассказали о деле блогера Елены Блиновской

СКР: в отношении блогера Блиновской возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следователи рассказали, что в отношении задержанного блогера Елены Блиновской, создательницы известного марафона желаний, возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Подробности дела, в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, подозреваемая оказывала информационные услуги через Интернет и используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы. Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на физических лиц за период 2019-2021 годов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Денежные средства Блиновская легализовала путем совершения финансовых операций.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну.