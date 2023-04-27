Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:29, 27 апреля 2023Силовые структуры

В Следственном комитете России рассказали о деле блогера Елены Блиновской

СКР: в отношении блогера Блиновской возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следователи рассказали, что в отношении задержанного блогера Елены Блиновской, создательницы известного марафона желаний, возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Подробности дела, в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, подозреваемая оказывала информационные услуги через Интернет и используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы. Блиновская не уплатила налог на добавленную стоимость и налог на физических лиц за период 2019-2021 годов на сумму свыше 918 миллионов рублей. Денежные средства Блиновская легализовала путем совершения финансовых операций.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились материалы, поступившие в подразделение ведомства из УФНС России по городу Москве.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Названы последствия разговора Зеленского и Си Цзиньпина
Пушилин рассказал о контроле над большей частью Марьинки в ДНР
Старейший из осужденных нацистов умер в возрасте 102 лет
Девушка придумала лайфхак от секса на первом свидании
Стало известно о последнем выступлении Блиновской перед задержанием
Для абитуриентов из новых регионов России выделили десятки тысяч бюджетных мест
В Следственном комитете России рассказали о деле блогера Елены Блиновской
Сотни сгоревших дотла домов в российском поселке сняли с воздуха
44 сейва Бобровского помогли «Флориде» одержать победу в матче плей-офф НХЛ
Раскрыта фабула обвинения создательницы марафона желаний Елены Блиновской
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.