Опубликовано видео нападения на российских журналистов на семинаре VIP-коуча

«Известия» опубликовали видео нападения на своих журналистов на семинаре коуча

Издание «Известия» опубликовало на своем сайте видео нападения на его журналистов на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье.

Помощникам Тлиашиновой удалось отобрать телефон у корреспондента Наталии Графчиковой. От удара головой ей стало плохо, она просила вызвать полицию и «скорую», но команда блогера велела ждать, пока с ее телефона удалят отснятый материал.

О нападении на Графчикову и оператора сообщалось ранее. Женщину в одних носках выгнали на улицу, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку. После этого на улице на Графчикову напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из них начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем начал ее душить.

В мае прошлого года Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета блогерши Инны Тлиашиновой, так как она не предоставила налоговую декларацию.

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.