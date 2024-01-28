Раскрыто состояние российской журналистки после нападения на семинаре VIP-коуча

Журналистка «Известий» получила подозрение на сотрясение мозга после нападения

У журналистки «Известий» Наталии Графчиковой диагностировали подозрение на сотрясение мозга после нападения на нее на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой в подмосковных Химках во время подготовки спецрепортажа в субботу, 27 января. Состояние женщины издание раскрыло сообщает со ссылкой на медицинское заключение из травмпункта.

Графчикова получила множественные ссадины и ушибы рук и ног, гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы. Также у нее диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ). Трудоспособность временно потеряна.

О нападении на Графчикову и оператора сообщалось ранее. Женщину в одних носках выгнали на улицу, а у оператора сломали камеру и отобрали флэшку. После этого на улице на Графчикову напал охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из них начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем начал ее душить. Нападение попало на видео.

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.