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11:13, 29 января 2024Интернет и СМИ

Блогершу Тлиашинову допросили после нападения на журналистов на ее семинаре

Коуча Тлиашинову допросили после нападения на журналистов «Известий» на семинаре
Инна Тлиашинова

Инна Тлиашинова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российскую блогершу, коуча Инну Тлиашинову допросили в качестве свидетеля по делу о нападении на журналистов издания «Известия» во время ее семинара в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

«Инну Тлиашинову уже допросили в качестве свидетеля. В данный момент она дома и отдыхает», — рассказал агентству адвокат Александр Добровинский.

Он также добавил, что по делу никого не задержали, следствие выясняет обстоятельства случившегося.

28 января сообщалось, что на журналистку Наталью Графчикову и оператора «Известий», приехавших снимать мероприятие «Инна ленд», организованное Тлиашиновой в коттедже в подмосковных Химках, напали охранники и помощник блогерши. Журналистка предположила, что на них могли напасть из-за страха организатора перед налоговой службой. По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 3 статьи 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Инна Тлиашинова — блогер, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее услуги могут помочь людям улучшить свое здоровье и финансовое положения, а также найти свое место в жизни.

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      Мария Большакова
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