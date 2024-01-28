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13:00, 28 января 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча

СКР возбудил дело из-за нападения на журналистов на семинаре коуча Тлиашиновой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за нападения на журналистку «Известий» Наталию Графчикову и оператора во время семинара блогера в подмосковных Химках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

По данным ведомства, дело возбуждено по части 3 статьи 144 («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов») УК РФ. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они дадут правовую оценку действиям всех лиц.

О нападении на Графчикову и оператора на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой стало известно ранее. Женщину в одних носках выгнали на улицу, а у оператора сломали камеру и отобрали флешку. После этого на улице на Графчикову напали охранник и два помощника Тлиашиновой. Один из них начал оскорблять журналистку, отбирать телефон, а затем начал ее душить. Нападение попало на видео.

Из медицинского заключения следует, что Графчикова получила множественные ссадины и ушибы рук и ног, гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы. Также у нее диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Инна Тлиашинова — психолог, автор онлайн-проекта «Мастер разборов». Она утверждает, что ее методика помогает людям найти свое предназначение, улучшить здоровье и добиться финансовых успехов. В числе своих клиентов блогерша называет певца Филиппа Киркорова и музыкального продюсера Яну Рудковскую.

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      Екатерина Кашурникова
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