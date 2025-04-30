Криминального лидера Ляпустина приговорили к девяти годам особого режима

В Тюмени криминального лидера Ляпустина приговорили к 9 годам колонии

В Тюмени криминального лидера Дмитрия Ляпустина приговорили к девяти годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе суда региона.

Он признан виновным по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Как установил суд, во время отбывания наказания в местах лишения свободы Ляпустин заслужил уважение у так называемых воров в законе, которые назначили его «смотрящим по отряду». Он относил себя к группе заключенных, которые занимают различное положение в неформальной иерархии и выступают против действующего режима администрации исправительного учреждения.

С целью поддержания и пропаганды обычаев криминальной субкультуры он нанес на тело характерные татуировки, которые обозначали его причастность к преступным авторитетам. Для усиления влияния на территории Ишимы он вымогал деньги у жителей района, якобы на поддержку осужденных в местах лишения свободы. 10 декабря 2023 года его задержали сотрудники уголовного розыска после того, как он отобрал у бизнесмена 20 тысяч рублей.

В ходе обыска у него дома оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья «ТОЗ-БМ» 16 калибра. Суд приговорил его к девяти годам колонии особого режима.

Ранее сообщалось, что в России авторитета Страчкова приговорили к 15 годам колонии.