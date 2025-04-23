В России авторитета Страчкова приговорили к 15 годам колонии

В Курске авторитета Страчкова осудили на 15 лет колонии

В Курске авторитет Виктор Страчков осужден на 15 лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ему было предъявлено обвинение по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 163 («Вымогательство») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, житель города Рыльска Страчков, желая реализоваться в криминальной среде, был назначен «смотрящим», занимающим высшее положение в преступной иерархии, который отвечал за Рыльский, Глушковский, Хомутовский и Кореневский районы. Также они группой лиц с применением насилия вымогали деньги у бизнесмена и мошенническим путем похитили денежные средства у другого.

Страчков вину не признал и сообщил, что в этих преступлениях не виноват.

Курский областной суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что двоих авторитетов заподозрили в привлечении шести россиян в экстремистскую организацию.