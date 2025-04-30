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14:36, 30 апреля 2025Экономика

Россиянам дали советы по подготовке квартиры к отъезду на праздники

КГХ Москвы: Перед отъездом следует отключить стиральную и посудомоечную машины
Виктория Клабукова

Фото: Freepik

Уезжая из дома на праздники, в целях собственной безопасности нельзя разглашать планы в социальных сетях. О чем нельзя забывать, собираясь в длительную поездку, и как подготовить к ней квартиру, агентству РИА Новости рассказали в комплексе городского хозяйства (КГХ) Москвы.

Прежде всего не стоит делиться информацией о поездке на онлайн-платформах и в беседе с соседями. Сведениями о вашем отъезде могут воспользоваться злоумышленники, чтобы проникнуть в квартиру в отсутствие хозяев. О своих планах рекомендуется сообщать лишь доверенным лицам, в частности, тем, кто поможет присмотреть за жилплощадью. Особенно важно, чтобы кто-то вовремя очищал почтовый ящик от квитанций и флаеров, чтобы создать эффект присутствия в квартире. Для знакомых, готовых навещать квартиру, лучше на всякий случай оставить номера аварийных служб.

Перед необходимо закрыть все окна и двери в квартире, а замки — проверить на исправность. Не стоит забывать и о мусоре, иначе по приезде дома вас встретит зловонный запах. Подоконники стоит освободить от вещей, чтобы на них не попадал прямой солнечный свет. Внутриквартирную сеть перед отъездом следует максимально разгрузить, отключив от питания компьютеры, ноутбуки, чайники и другие кухонные приборы, зарядные устройства, фены, светильники, лампы, а также стиральную и посудомоечную машины. Включенным можно оставлять лишь холодильник, освободив его от скоропортящихся продуктов.

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Подачу газа на время поездки необходимо перекрыть — для этого требуется повернуть запорный кран на опуске перед газоиспользующим прибором, а также проверить ручки и конфорки на плите. Осторожность стоит проявить жителям первых этажей — в некоторых домах краны, отключающие газовые стояки по всему подъезду, находятся прямо в квартирах. От лишних волнений избавит сотрудник газовой службы — он подтвердит, что все правильно перекрыто и оценит состояние оборудования. Также необходимо перекрыть водоснабжение, повернув запорные вентили. Если унитаз и раковины текут, неполадки лучше устранить еще до отъезда.

«Коммуналку» ради собственного спокойствия стоит оплатить заранее. Авансовый платежный документ можно получить в ближайшем МФЦ. Показания счетчиков можно передать через личный кабинет в приложении ресурсоснабжающей или управляющей компании.

«Домушники» примечают жертв во время обходов. Преступники могут заявиться к квартировладельцам под видом газовиков или организаторов соцопроса и в ходе разговора спросить о планах на праздники и сроках путешествия.

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