Марочко: Три опорных пункта ВСУ уничтожены близ Богуславки

Три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены близ населенного пункта Богуславка Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий ВС РФ нанесли серьезный ущерб обороне ВФУ в окрестностях населенного пункта Богуславка и северо-западнее Новой Кругляковки. Артиллерийскими расчетами уничтожено три опорных пункта украинских боевиков», — написал Марочко.

По его словам, уничтожены были, помимо этого, одна единица бронетехники и два автомобиля.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в ЛНР к населенному пункту Петровское (украинское название Грековка). Он также добавил, что ВС России удалось отодвинуть подразделения ВСУ на 300 метров юго-западнее Макеевки в ЛНР.