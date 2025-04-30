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08:42, 30 апреля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об уничтожении опорных пунктов ВСУ близ Богуславки

Марочко: Три опорных пункта ВСУ уничтожены близ Богуславки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены близ населенного пункта Богуславка Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий ВС РФ нанесли серьезный ущерб обороне ВФУ в окрестностях населенного пункта Богуславка и северо-западнее Новой Кругляковки. Артиллерийскими расчетами уничтожено три опорных пункта украинских боевиков», — написал Марочко.

По его словам, уничтожены были, помимо этого, одна единица бронетехники и два автомобиля.

Ранее Марочко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в ЛНР к населенному пункту Петровское (украинское название Грековка). Он также добавил, что ВС России удалось отодвинуть подразделения ВСУ на 300 метров юго-западнее Макеевки в ЛНР.

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