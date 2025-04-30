Стало известно о продвижении ВС России к населенному пункту в ЛНР

Марочко: ВС России продвинулись в ЛНР к населенному пункту Петровское

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Луганской народной республике (ЛНР) к населенному пункту Петровское (украинское название Грековка). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Есть продвижение по направлению населенного пункта Петровское (украинское название - Грековка). Расстояние к данному населенному пункту составляет менее 2 километров», — написал он.

Он также добавил, что ВС России удалось отодвинуть подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 300 метров юго-западнее Макеевки в ЛНР.

Ранее Марочко сообщал о нанесении ударов по тылу ВСУ в Харьковской области Украины. В частности, он сообщал о комбинированных ударах недалеко от Волчанска и Старицы.