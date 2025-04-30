Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 30 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России к населенному пункту в ЛНР

Марочко: ВС России продвинулись в ЛНР к населенному пункту Петровское
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Луганской народной республике (ЛНР) к населенному пункту Петровское (украинское название Грековка). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Есть продвижение по направлению населенного пункта Петровское (украинское название - Грековка). Расстояние к данному населенному пункту составляет менее 2 километров», — написал он.

Он также добавил, что ВС России удалось отодвинуть подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 300 метров юго-западнее Макеевки в ЛНР.

Ранее Марочко сообщал о нанесении ударов по тылу ВСУ в Харьковской области Украины. В частности, он сообщал о комбинированных ударах недалеко от Волчанска и Старицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдепе поставили ультиматум по участию США в мирном процессе по Украине

    В России сообщили о росте доли БРИКС в мировой экономике

    Россиянка назвала идеальное место для легкого знакомства с богатым иностранцем

    Названы преимущества употребления кофе по утрам

    Политолог раскрыл цель намека Зеленского на удар по параду Победы

    Стало известно о продвижении ВС России к населенному пункту в ЛНР

    Рудковская рассказала о покупке жилья в Астане

    Оправдывавшего терроризм в мессенджере иностранца осудили на 13 лет

    Спецпосланник Трампа высказался о красоте Кремля

    Нераспроданные запасы автомобилей в России оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости