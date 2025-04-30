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08:16, 30 апреля 2025Бывший СССР

Марочко рассказал об ударах по тылу ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС России нанесли удары по тылу ВСУ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он сообщает о комбинированных ударах южнее населенных пунктов Волчанск и Старица. Кроме того, в районе ряда населенных пунктов Харьковской, пишет Марочко, были поражены места скопления военной техники, бойцов ВСУ, а также полевые склады и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Марочко уточняет, что больше всего успешных ударов были нанесены с помощью дронов «Молния».

Ранее военный Андрей Марочко сообщал, что у подразделений ВСУ замечено снижение боевой активности на харьковском направлении. По его словам, это происходит в районе Волчанска и Липцов.

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