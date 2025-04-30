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15:44, 30 апреля 2025Мир

Маск почти перестал появляться в Белом доме

NY Post: Маск почти перестал появляться на рабочем месте в Белом доме
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск почти перестал появляться на рабочем месте в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Post.

«Мы разговариваем по телефону — эффект тот же. Он просто не присутствует физически так часто, как раньше», — рассказала глава аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.

При этом в администрации отмечают, что его команда продолжает работу в соседнем здании на территории Белого дома.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может покинуть работу в правительстве США из-за усталости от критики со стороны левых политических сил. При этом срок его пребывания в статусе особого правительственного сотрудника истекает в мае, и пока неизвестно, будет ли он продлен.

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