Маск почти перестал появляться в Белом доме

NY Post: Маск почти перестал появляться на рабочем месте в Белом доме

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск почти перестал появляться на рабочем месте в Белом доме. Об этом сообщила газета New York Post.

«Мы разговариваем по телефону — эффект тот же. Он просто не присутствует физически так часто, как раньше», — рассказала глава аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс.

При этом в администрации отмечают, что его команда продолжает работу в соседнем здании на территории Белого дома.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может покинуть работу в правительстве США из-за усталости от критики со стороны левых политических сил. При этом срок его пребывания в статусе особого правительственного сотрудника истекает в мае, и пока неизвестно, будет ли он продлен.