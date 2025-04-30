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18:25, 30 апреля 2025Экономика

Москвичам пообещали ненастья

Синоптик Ильин: В начале мая погода в столице будет ненастной
Мария Черкасова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В четверг, 1 мая, москвичей ждет ненастная погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В ночные часы будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. На севере Московской области ожидается мокрый снег. Ночью температура составит плюс 3-5 градусов, по области — от 0 до 5 градусов тепла. Днем в Москве будет облачно, пройдет дождь. Максимальная температура составит плюс 8-10 градусов, по области — плюс 6-11 градусов.

В пятницу, 2 мая, ночью может пройти мокрый снег. Ночью по области ожидается от 0 до 5 градусов тепла. В Москве ночью — от плюс 1 до 3 градусов. Днем 2 мая плюс 8-10 градусов, по области — от 6 до 11 градусов. Ветер будет порывистым, как и 1 мая.

В субботу и воскресенье температура воздуха в столичном регионе повысится. Ночью в Москве будет переменная облачность, но обойдется без осадков. При прояснениях температура воздуха будет понижаться до 0-2 градусов тепла.

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В ночь на субботу, 3 мая, в Подмосковье ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Днем минимум — от нуля до плюс трех градусов, при этом может потеплеть до плюс 11-16 градусов. В воскресенье, 4 мая, ночью ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, температура — плюс 3-8 градусов. Днем потеплеет до 12-17 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал россиянам «необычные погодные явления» летом. По его словам, участятся резкие перепады температур, сильные ливни и скачки атмосферного давления. Такую изменчивость процессов Шувалов объяснил климатическим кризисом.

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