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17:59, 30 апреля 2025Экономика

Россиянам пообещали «необычные явления» летом

Синоптик Шувалов: Летом в России ожидаются частые ливни и перепады температур
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Летом в России участятся «необычные погодные явления». Об этом Национальной службе новостей рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, лето в 2025 году не обойдется без резких перепадов температур, сильных ливней и скачков атмосферного давления. Такую изменчивость процессов Шувалов объясняет климатическим кризисом. Как предполагает метеоролог, этим летом россияне не раз застанут ненастную погоду. «Я думаю, что летом мы услышим не один и не два анонса необычных погодных явлений», — пообещал он.

Предстоящие майские праздники окажутся снежными для регионов Сибири, Урала и северо-запада страны. Небольшой снег прогнозируется в Ненецком автономном округе, Мурманской области и в Республике Коми. Также мокрый снег пройдет в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

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