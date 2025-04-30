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11:51, 30 апреля 2025Экономика

Части россиян пообещали снег на майские праздники

Синоптик Паршина: Снег на майские праздники ожидается в Сибири и на Урале
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Сибири, на Урале и северо-западе страны на майские праздники ожидается снег. Такую погоду части россиян пообещала руководитель лаборатории оперативной прогностической и климатической информации Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с News.ru.

По словам синоптика, в четверг, 1 мая, небольшой снег прогнозируется в Ненецком автономном округе, Мурманской области и на юге Республики Коми. По ночам столбики термометров в вышеуказанных регионах будут показывать от минус трех до плюс одного градуса, а в дневные часы — плюс шесть-семь градусов.

В тот же день мокрый снег пройдет в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс пяти-десяти градусов, а ночью температура будет составлять от минус одного до плюс четырех градусов, что соответствует климатической норме. Однако после этого на Урале похолодает, и днем столбики термометров будут показывать плюс один-шесть градусов, сообщила Паршина.

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Мокрый снег в первых числах предстоящего месяца прогнозируется и в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где при этом будут стоять морозы в минус три-восемь градусов. Небольшой мокрый снег выпадет в воскресенье, 4 мая, и на юге Сибири. Осадки пройдут в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях, в центральных и южных районах Красноярского края, а также на юго-западе Иркутской области, заключила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в первые пять-семь дней мая погоды выше климатической нормы в Москве ждать не стоит.

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