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17:22, 30 апреля 2025Из жизни

Мужчина съел траву на газоне и попал за решетку

В США мужчину задержали после того, как он начал есть траву на газоне
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Жителя США задержали за поедание травы на газоне. Об этом пишет Patch.

Инцидент произошел в конце апреля в городе Фредериксбург, штат Вирджиния. В полицию поступила жалобу на мужчину, который сначала катался по газону перед отелем Holiday Inn Express, а затем начал есть траву.

К тому времени, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, мужчина уже съел траву и лежал на газоне в окружении пустых банок из-под алкогольных коктейлей. Он был пьян и не мог связно ответить на вопросы патрульного.

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Мужчину задержали. Он попал за решетку и провел ночь в камере.

Ранее сообщалось, что в США голый мужчина ворвался в чужой дом и стал пить воду из унитаза. Позже выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

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