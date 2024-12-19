Голый мужчина ворвался в чужой дом и стал пить воду из унитаза

В США обнаженный мужчина закрылся в чужой ванной и стал пить воду из унитаза

В штате Пенсильвания, США, голый мужчина ворвался в чужой дом в состоянии наркотического опьянения и напугал его жителей. Об этом сообщает WJAC.

О незваном госте в полицию сообщила жительница поселка Грэм. В ее дом пришел обнаженный Китин Гейнс. Он закричал, что «пришло время встретиться с Господом», и начал бить хозяйку по голове. Женщине удалось вырваться, и она побежала звонить полицейским.

Тем временем Гейнс затащил ее мужа и двух детей в ванную комнату и закрылся с ними. Согласно полицейскому отчету, там мужчина стал молиться и пить воду из унитаза.

Прибывшие полицейские пытались силой выгнать Гейнса на улицу, но он яростно сопротивлялся. Одному из них он сломал ребро и запястье, а другому повредил руку. Сейчас Гейнс находится за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании знаменитого нудиста по прозвищу Голый плотник признали виновным в покушении на жизнь сотрудника полиции. Нудист набросился на полицейского с ножницами и бил его по голове.

