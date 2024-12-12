Знаменитого Голого плотника признали виновным в покушении на полицейского

В Великобритании знаменитого нудиста по прозвищу Голый плотник признали виновным в покушении на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщает Daily Star.

Нападение произошло 15 июня 2023 года в городе Мейдстон, графство Кент. Констебль Шон Куинн с напарником приехали к дому 50-летнего Роберта Дженнера, чтобы арестовать его за непристойное обнажение в присутствии женщин. Мужчина отказывался впускать полицейских, а когда Куинн все-таки вошел внутрь, набросился на него с ножницами и начал бить его по голове. Один из ударов рассек полицейскому кожу на лбу и обнажил кость. Расправу остановил напарник Куинна, который пять раз ударил обезумевшего нудиста кулаком по голове.

После ареста преступник заявил, что «не хотел этого делать» и что ему «жаль, что дошло до этого». Его защита утверждала, что он напал на полицейского, «чтобы защитить себя от того, что считал несправедливым арестом и проникновением в свое жилище». Суд присяжных этому не поверил. Дженнера признали виновным десятью голосами против двух.

Мужчина входил в общество натуристов и прославился благодаря участию в нудистских мероприятиях по всей Европе. При этом в полицию часто поступали жалобы на его непристойное поведение. В 2016 году Дженнер жил в Шотландии и возмутил местных жителей тем, что пытался плотничать в голом виде. Тогда он и получил прозвище Голый плотник. Позже он попал под суд, так как устроился на работу курьером, но заказы доставлял полностью голым.

Летом 2023-го Куинн с напарником пришли арестовать Дженнера после заявлений граждан, согласно которым он, находясь в местном парке, «прятался в кустах, а потом выскакивал голым перед женщинами».

Ранее в Великобритании прохожие вызвали полицию, когда заметили полностью голого маляра во дворе у жительницы города Мидлтон. Позже выяснилось, что мужчина является нудистом и работает обнаженным с разрешения хозяйки дома.

