На Украине назвали неконструктивными заявления о переговорах с Молдавией о вступлении в ЕС

Стефанишина: Заявления о вступлении Молдавии в Евросоюз неконструктивны

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции республики Ольга Стефанишина заявила, что слова об открытии переговоров с Молдавией о вступлении в Евросоюз на фоне ситуации с Украиной неконструктивны. Ее слова передает «Интерфакс-Украина».

«Считаю заявления о возможности принятия решения по Молдове (без Украины) во время моего визита в Будапешт неконструктивными», — рассказала Стефанишина, реагируя на слова еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос о возможном разделении Украины и Молдавии в рамках процесса вступления в ЕС.

Она добавила, что 1 мая запланирован телефонный разговор с Кос, где, помимо прочего, будет поднят этот вопрос.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что ЕС станет сильнее, безопаснее и сплоченнее, приняв Украину и Молдавию к себе. Она также не преминула обвинить Россию якобы в кибератаках и «подкупе избирателей» на фоне грядущих выборов в стране.