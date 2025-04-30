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08:59, 30 апреля 2025Бывший СССР

Санду назвала перспективы ЕС в случае принятия Украины и Молдавии

Санду: ЕС станет сильнее, безопаснее и сплоченнее, приняв Украину и Молдавию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Европейский союз (ЕС) станет сильнее, безопаснее и сплоченнее, приняв Украину и Молдавию к себе. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду во время выступления в Испании, передает Newsmaker.

«Молдова и Украина должны вступить в Европейский союз не только потому, что мы принадлежим к европейской семье, но и потому, что Европа станет сильнее, безопаснее и сплоченнее, приняв тех, кто борется за ее ценности», — назвала такие перспективы президент.

Санду также не преминула обвинить Россию якобы в кибератаках и «подкупе избирателей» на фоне грядущих выборов в стране.

Ранее журналист Лукас Лейрос написал в своей статье, что Молдавия повторяет путь Украины, продавая сельскохозяйственные земли иностранным компаниям.

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