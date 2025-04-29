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23:17, 29 апреля 2025Бывший СССР

Одну страну предупредили о повторении пути Украины

InfoBRICS: Молдавия повторяет за Украиной, продавая землю BlackRock
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Молдавия повторяет путь Украины, продавая сельскохозяйственные земли иностранным компаниям, в частности BlackRock. Об этом рассказал журналист Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

По его словам, BlackRock приобрела более трех миллионов гектаров земли в Молдавии — около двух третей всех сельскохозяйственных земель страны. Журналист отметил, что молдавские власти таким образом показывают «абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета».

«Молдавия и Украина идут очень похожими путями. Молдавия проводит прозападную внешнюю политику, стремится стать членом ЕС и НАТО, а также принимает диктаторские меры внутри страны против суверенной оппозиции и этнических меньшинств, одновременно демонстрируя все большую покорность на международной арене», — написал он.

Ранее Молдавия и Украина отказались отправить представителей на парад Победы в Москву. Представители остальных стран СНГ согласились принять участие в мероприятии.

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