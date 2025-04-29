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16:03, 29 апреля 2025Бывший СССР

Только две страны СНГ не отправят представителей на парад Победы в Москву

Лебедев: 9 мая в Москве будут главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главы всех государств-членов Содружества Независимых государств (СНГ), кроме Украины и Молдавии, прибудут в Москву на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«К сожалению, Украина и Молдавия будут отсутствовать. Девять глав государств будут присутствовать», — заявил он.

Ранее глава пресс-службы Минобороны Таджикистана Фаридун Махмадализода рассказал, что в параде примут участие порядка 100 военнослужащих республики. Страну будет представлять десантно-штурмовая бригада мобильных войск.

РБК раскрыл список участников парада, подтвердивших свое присутствие. На 80-летие Победы в 2025 году приедут лидеры 19 стран.

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