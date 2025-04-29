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12:54, 29 апреля 2025Бывший СССР

В параде Победы 9 мая примет участие сотня таджиков

В Минобороны Таджикистана сообщили об участии в параде Победы роты военных
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В параде Победы 9 мая примут участие сотня военных из Таджикистана. Об участии в праздничных мероприятиях роты солдат сообщил глава пресс-службы Минобороны республики Фаридун Махмадализода, передает ТАСС.

«В Москве находится одна рота, порядка 100 военнослужащих Таджикистана, которые готовятся к участию в параде на Красной площади», — рассказал чиновник.

В параде республику будет представлять десантно-штурмовая бригада мобильных войск.

Ранее стало известно, что на параде Победы 9 мая впервые покажут новые российские беспилотники модели «Герань-2». Дроны заметили на репетиции парада. 200-килограммовый аппарат с двигателем внутреннего сгорания несет боевую часть весом около 50 килограммов.

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