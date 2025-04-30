Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:08, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине назвали причину вступления женщин в ряды ВСУ

NV: Некоторые украинки вступают в ряды ВСУ с целью спасти от мобилизации мужей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Некоторые украинки идут в армию, чтобы их мужей не мобилизовали. Такую причину в разговоре с изданием NV назвала советник по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева. По ее словам, зачастую это не добровольный выбор: гражданку склоняют к такому поступку родственники.

По ее словам, женщины идут служить добровольно. Однако, отметила Григорьева, в некоторых семьях украинкой отправляют в армию ее родственники, чтобы муж оставался дома с детьми. «Аргументируют это тем, что ты женщина, тебя же не отправят на штурм, а его могут убить на войне», — пояснила она.

Григорьева добавила, что в таких условиях отношения в семье ухудшаются и многие пары распадаются. В частности, она рассказала о женщине, которая развелась с мужем после того, как тот предложил лишить ее родительских прав на их общего ребенка, чтобы он стал опекуном и имел право на оформление отсрочки.

В марте Минобороны Украины заявило, что в ВСУ служат 70 тысяч женщин. При этом в украинском ведомстве уточнили, что на передовой находятся 5,5 тысячи украинок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    На Украине назвали причину вступления женщин в ряды ВСУ

    Московские суды запретили нанимать на работу «только славян»

    Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в крошечном бикини

    Метеоролог раскрыл подробности о погоде в начале мая

    Пользователь нашел странный запечатанный предмет в арендованной квартире

    Трамп высказался о позиции Путина по конфликту на Украине

    Стало известно о подготовке украинского города к боевым действиям

    Юрист назвал настоящее назначение «шашлычных дронов»

    По всей Украине объявили тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости