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09:19, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали потерю населенного пункта в ДНР

На Украине признали потерю Сухой Балки в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Также портал подтвердил, что российские войска продвинулись у Константиновки, Дачного и Торецка (украинское название Дзержинска).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесткой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. «Россияне активно развивали штурмовые действия, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите», — написал он.

До этого Минобороны России показало водружение флага в Сухой Балке.

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