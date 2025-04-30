На Украине признали потерю населенного пункта в ДНР

На Украине признали потерю Сухой Балки в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Сухая Балка к югу от Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский аналитический портал Deep State.

Также портал подтвердил, что российские войска продвинулись у Константиновки, Дачного и Торецка (украинское название Дзержинска).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о жесткой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. «Россияне активно развивали штурмовые действия, когда максимум наших сил был сосредоточен на защите», — написал он.

До этого Минобороны России показало водружение флага в Сухой Балке.

