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12:41, 23 апреля 2025Бывший СССР

Минобороны показало водружение флага в Сухой Балке

Минобороны показало кадры водружения флага в Сухой Балке в ДНР
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска водрузили флаг на здании в Сухой Балке в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России, передает ТАСС.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически сбежали с позиций при подходе российских войск к Сухой Балке. Военный с позывным Беркут рассказал, что по данным радиоперехвата можно сделать вывод, что украинские войска были уверены, что против них ведут боевые действия Силы специальных операций.

До этого российские войска заняли Сухую Балку. Суточные потери ВСУ на указанном участке линии боевого соприкосновения составили до 300 человек, отметили в Минобороны.

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