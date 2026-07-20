Новый премьер Великобритании решил позвонить Зеленскому в первую очередь

Бернем заявил, что его первыми звонками станут разговоры с Зеленским и Трампом

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что его первыми звонками станут разговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он ясно даст понять Зеленскому, что поддержка Великобритании Украине «не изменится», и что он будет поддерживать украинского лидера «на 100 процентов», как это делал его предшественник Кир Стармер.

«У президента Зеленского не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, она тверда. Она будет с ним, и я тоже буду с ним лично», — сказал Бернем.

Ранее Бернем заявил, что его правительство проведет крупнейшие преобразования в стране за последние четыре десятилетия. Он отметил, что намерен передать больше полномочий регионам, чтобы расширить их возможности для развития, а также построить новую экономическую модель.