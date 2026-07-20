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15:48, 20 июля 2026Мир

Новый премьер Великобритании решил позвонить Зеленскому в первую очередь

Бернем заявил, что его первыми звонками станут разговоры с Зеленским и Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christopher Furlong / Pool via Reuters

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что его первыми звонками станут разговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он ясно даст понять Зеленскому, что поддержка Великобритании Украине «не изменится», и что он будет поддерживать украинского лидера «на 100 процентов», как это делал его предшественник Кир Стармер.

«У президента Зеленского не останется никаких сомнений в том, что поддержка Великобритании непоколебима, она тверда. Она будет с ним, и я тоже буду с ним лично», — сказал Бернем.

Ранее Бернем заявил, что его правительство проведет крупнейшие преобразования в стране за последние четыре десятилетия. Он отметил, что намерен передать больше полномочий регионам, чтобы расширить их возможности для развития, а также построить новую экономическую модель.

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