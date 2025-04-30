На Украине рассказали о лишении медиков брони от мобилизации

Минобороны Украины рассказало о лишении медиков брони от мобилизации

Минобороны Украины предоставило разъяснения по снятию медиков с брони от мобилизации. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ведомство сообщает, что запрос касается только специалистов дефицитных специальностей, которые необходимы для доукомплектования медицинских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом, лишатся брони от мобилизации санитарные инструктора, фельдшеры, военнообязанных лица офицерского состава с подготовкой по специальности «Лечебное дело» по контракту сроком на 1 год.

Сообщается, что разбронирование будет точечным, согласованным с Минздравом и областными департаментами.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов) доберется до всех. «По сути "зеленая" (разговорный термин со значением "дать зеленый свет" — прим. "Ленты.ру") для ТЦК рвать всех без исключения — от детей до стариков», — высказался он.