На Украине предрекли мобилизацию граждан всех возрастов

Депутат Верховной Рады Дмитрук: ТЦК доберутся до всех

ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов) доберется до всех. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«По сути "зеленая" (разговорный термин со значением «дать зеленый свет» — прим. «Ленты.ру») для ТЦК рвать всех без исключения — от детей до стариков», — высказался он.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит привлечь на службу украинцев старше 60 лет.

В начале апреля кабмин Украины предложил законопроект, который отменяет отсрочку от мобилизации для ряда студентов. В частности, это касается мужчин старше 25 лет, повторно получающих образование на том же или более низком уровне, а также тех, кто проходит обучение за рубежом.

