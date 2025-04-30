На Украине захотели привлечь к службе пенсионеров

Законопроект Верховной Рады позволит украинцам 60+ заключать контракты с ВСУ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволит привлечь на службу украинцев старше 60 лет, они смогут заключить контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале «Инсайдер UA».

«Украинцам в возрасте 60+ хотят позволить идти на контракт в ВСУ», — сказано в публикации.

Ранее пленный ВСУ сообщил, что на Украине призвали на службу женщин-заключенных. Он также рассказал о жестоком обращении инструкторов с ними.

В начале апреля стало известно, что Верховная Рада внесла законопроект о лишении отсрочки от мобилизации несколько категорий студентов. Среди них — мужчины старше 25 лет, которые во второй раз учатся на том же или более низком уровне образования и те, кто обучается за границей.