На звезду «Реальных пацанов» завели уголовное дело

Звезда «Реальных пацанов» Армен Бежанян стал обвиняемым в уголовном деле

Актер Армен Бежанян, известный по роли Арменки в культовом сериале «Реальные пацаны», стал обвиняемым в уголовном деле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, Бежаняну грозит два года исправительных работ из-за ущерба Пермскому краю. Сообщается, что его фирма ООО «Гослесхоз» неправильно добывала гравий в области. Проверка выявила, что у конторы не было технического проекта разработки, а ущерб от нарушений оценили в 140 миллионов рублей.

Сейчас на Армена уже возбуждено уголовное дело по статье 255 УК РФ — «Нарушение правил охраны и использования недр». Известно, что актер также является депутатом Осинской городской думы.

Ранее стало известно, что другая звезда известного сериала объяснил желание отобрать дочь у бывшей жены.