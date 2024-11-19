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19:24, 19 ноября 2024Культура

Звезда «Реальных пацанов» объяснил желание отобрать дочь у бывшей жены

Актер Владимир Селиванов объяснил, почему хочет отнять дочь у бывшей жены
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Владимир Селиванов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», рассказал, почему хочет отобрать дочь у бывшей жены. Его слова приводит 5-tv.ru.

По словам артиста, он хочет спасти их общего ребенка после развода. «Бывшая вовлекает дочь во все проблемы и невзгоды. Она должна проживать все это сама, без помощи семилетнего ребенка точно. Я понимаю, что она инфантильная, ей нужна помощь психотерапевта», — заявил Селиванов.

Адвокат Селиванова Екатерина Гордон прокомментировала желание актера добиться своего через суд. «Нужно сделать так, чтобы дочь жила с ним, воспитывалась у папы. Мы могли бы просто забрать дочку домой, как это делают многие адвокаты. Но он решил, что должен разобраться суд», — подчеркнула артист.

Ранее стало известно, что бывшая супруга известного Вована из «Реальных пацанов» требует сотни тысяч на содержание дочери.

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