Экс-жена звезды «Реальных пацанов» потребовала сотни тысяч рублей на содержание дочери

Экс-жена актера Селиванова потребовала 800 тысяч рублей на содержание дочери

Бывшая супруга звезды сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова Виктория Маркина потребовала у артиста алименты на их семилетнюю дочь Еву в размере 700 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Также женщина просит отдельно выделить еще 100 тысяч рублей на оплату кружков ребенка. Отмечается, что Маркина хочет через суд обязать бывшего мужа отдавать четвертую часть его дохода на содержание дочери.

При этом, по данным канала, нынешняя возлюбленная Селиванова блогер Александра Калмыкова также подала на алименты, чтобы уменьшить сумму выплат первой жене.

Ранее Владимир Селиванов заявил, что не собирается лишать родительских прав бывшую жену.

До этого экс-жена актера раскрыла детали судебных разбирательств с ним.